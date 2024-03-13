Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу о главном выводе из этого события для Владимира Путина. Он думал, что только ему разрешено придумывать истории, что в Украине в 2014 году якобы воевали только украинцы, а россиян не было. Сейчас произошла зеркальная история.

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Колоссальный удар по Путину

Граждане России в составе легиона "Свобода России", РДК, "Сибирского батальона" законно зашли на свою территорию. Это не является интервенцией украинских войск или другой страны, поэтому российские добровольцы, по мнению политтехнолога, не нарушают никаких норм.

Представители легиона "Свобода России", РДК, "Сибирского батальона" говорят, что воюют за Россию и за Украину. Они являются российскими гражданами, но не поддерживают режим Путина, считают его террористическим и хотят освободить Россию. Сейчас они воюют за Украину,

– объяснил Тизенгаузен.

Накануне так называемых президентских выборов Путину это продвижение на территорию России совсем не нужно. Поэтому подразделения легиона "Свобода России", РДК, "Сибирского батальона" пытаются засыпать КАБами.

Против них уже чуть ли не баллистику пускают. Дан приказ любыми силами остановить прорыв границы и не допустить того, чтобы добровольцы заняли российские населенные пункты. Это будет колоссальный удар по Путину,

– отметил он.

Главе Кремля, по словам политтехнолога, придется разрушать российские города, так же как Авдеевку и Бахмут. Поэтому россиянам лучше выезжать из приграничных регионов. Более того, так называемых выборов в населенных пунктах, граничащих с Украиной, также не будет.

В мае 2023 года российские добровольцы уже заходили на территорию России. Однако тогда их группы были немногочисленными и не имели такого количества тяжелой техники.

Обратите внимание! Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус 22 мая 2023 года зашли на территорию Белгородской области. Добровольцы также сообщили об "освобождении" первого российского населенного пункта – Козинки. После этого россияне объявили о начале плана "Эдельвейс" по проведению антитеррористических действий.

"С тех пор сотни людей присоединились к легиону "Свобода России", РДК, "Сибирскому батальону", они имеют трофейную технику. Сегодня это уже не те небольшие подразделения, которые могли подразнить россиян, провести успешную операцию и уйти. Поэтому на этот раз Путину так просто отбросить или заставить отойти эти подразделения не удастся", – отметил Борис Тизенгаузен.

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