Об этом пишут российские СМИ. Все остальные кандидаты в президента не набрали и 5%, передает 24 Канал.

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В России обработали все избирательные протоколы

Центральная избирательная комиссия заявила, что обработала 100% протоколов. Согласно им, Владимир Путин получил якобы 87,28% голосов от россиян.

Другие кандидаты в президенты России не получили и 5% голосов:

Николай Харитонов – 4,31%,

Владислав Даванков – 3,85%,

Леонид Слуцкий – 3,20%.



Результаты выборов в России после обработки 100% протоколов / Фото из росСМИ

Как заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, за Путина якобы отдали голоса более 76 миллионов россиян. Кремлевская прихвостень утверждает, что это якобы "рекордный показатель", ведь на выборах в 2018 году за Путина проголосовало 56,4 миллиона россиян.

Более того, Памфилова заявила о еще одном "беспрецедентном случае". Мол, нет никакой информации из избирательных комиссий о "случаях признания итогов голосования недействительными на том или ином избирательном участке".

Официальные результаты голосования в России будут представлены на заседании ЦИК 21 марта.

Обратите внимание! За рубежом поддержка Путина была значительно меньше. Так, россияне, которые голосовали в Польше, отдали 51,01% голосов за Даванкова, в Чехии – 59,89%, в Гааге – 56,88%. Также Даванков получил больше поддержки среди россиян, живущих в Вильнюсе и Хайфе – 39,22% против 29,74% Путина, а также 40,82% против 33,93% Путина. Кроме того, россияне в Армении также поддерживали Даванкова – 49,85% поддержки против 32,87% Путина. Вот только российская ЦИК не приводит эту статистику, ее публикуют только оппозиционные росСМИ.

Путина уже поздравляют с победой на выборах

Владимира Путина уже начали поздравлять с победой на выборах и переизбранием на пост президента России. Так, российского президента уже поздравили: