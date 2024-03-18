Об этом пишут российские СМИ. Все остальные кандидаты в президента не набрали и 5%, передает 24 Канал.

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В России обработали все избирательные протоколы

Центральная избирательная комиссия заявила, что обработала 100% протоколов. Согласно им, Владимир Путин получил якобы 87,28% голосов от россиян.

Другие кандидаты в президенты России не получили и 5% голосов:

  • Николай Харитонов – 4,31%,
  • Владислав Даванков – 3,85%,
  • Леонид Слуцкий – 3,20%.

Результаты выборов в России после обработки 100% протоколов
Результаты выборов в России после обработки 100% протоколов / Фото из росСМИ

Как заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, за Путина якобы отдали голоса более 76 миллионов россиян. Кремлевская прихвостень утверждает, что это якобы "рекордный показатель", ведь на выборах в 2018 году за Путина проголосовало 56,4 миллиона россиян.

Более того, Памфилова заявила о еще одном "беспрецедентном случае". Мол, нет никакой информации из избирательных комиссий о "случаях признания итогов голосования недействительными на том или ином избирательном участке".

Официальные результаты голосования в России будут представлены на заседании ЦИК 21 марта.

Путина уже поздравляют с победой на выборах

Владимира Путина уже начали поздравлять с победой на выборах и переизбранием на пост президента России. Так, российского президента уже поздравили:

  • президент Азербайджана Ильхам Алиев,
  • самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко,
  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
  • президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
  • лидер Китая Си Цзиньпин,
  • президент Венесуэлы Николас Мадуро,
  • лидер Северной Кореи Ким Чен Ын,
  • президент Никарагуа Даниэль Ортега.