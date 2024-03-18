О том, кто поздравляет Путина с “победой на выборах”, сообщают росСМИ. Среди мировых лидеров "отличились" уже Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, передает 24 Канал.

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Кто поздравил Путина с "победой"

Российского президента Владимира Путина уже поздравили лидеры нескольких стран, которые имеют тесные связи с Кремлем. Речь идет о:

президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве,

самопровозглашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко,

президенте Казахстана Касым-Жомарта Токаева,

президенте Кыргызстана Садыре Жапарове,

президента Таджикистана Эмомали Рахмоне,

президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Кроме того, официально поздравил Путина с победой и Си Цзиньпин. Центральное телевидение Китая заявляет, что их лидер уже направил Путину поздравления с переизбранием на пост президента. В нем лидер Китая якобы заявил, что такой высокий процент голосов "отражает поддержку народа России".

Лидер КНДР Ким Чен Ын также направил Путину поздравительную телеграмму. Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил поздравить Путина публично и опубликовал сообщение с поздравлением в сети.

Это был безупречный избирательный процесс, который за эти последние 3 дня продемонстрировал свою демократичность образцовым образом. Обнимаем весь российский народ и партию "Единая Россия",

– говорится в заметке президента Венесуэлы.

К "поздравлениям" Путина присоединился и лидер Никарагуа Даниэль Ортега. Он назвал российского президента "дорогим товарищем, братом и переизбранным президентом", а также добавил, что расценивает его победу на выборах "как вклад в необходимую стабильность для человечества".

Выборы в России