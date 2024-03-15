13:30, 15 марта

На оккупированных территориях, как и в России, начались так называемые "выборы президента". Конечно, результаты уже известны и Владимир Путин "неожиданно" станет новым лидером, однако продемонстрировать "демократию" и создать новую иллюзию пропагандистам надо.

Поскольку Россия считает все оккупированные территории своими, то там также будут проводить выборы. Однако они являются незаконными, а украинцы под принуждением и дулом автоматов вынуждены отдавать свои "голоса" за Путина.

Активисты движения "Желтая лента" предупреждают, что с 15 по 17 марта россияне планируют теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках временно оккупированной территории Украины. Обвинить в них традиционно планируют ВСУ. Поэтому призываем всех жителей временно оккупированных территорий ни в коем случае не подходить к "избирательным участкам".

Мы призываем каждого и каждую, кто живет в оккупации, ни в коем случае не подходите к "избирательным участкам" с 15 по 17 марта, оставайтесь дома. Не игнорируйте воздушные тревоги. Игнорируйте выборы,

– призвали активисты.