Незаконные выборы на оккупированных территориях стартовали в 15 марта. Местных жителей под дулом автомата заставляют “голосовать”, однако даже под принуждением на так называемых “избирательных участках” нет никого, кроме коллаборационистов. Что происходит на оккупированных территориях во время так называемых “выборов” – сообщает 24 Канал.
Важно "Выборы" Путина: какие циничные цели преследует Россия на оккупированных территориях и как действовать украинцам
Незаконные выборы на оккупированных территориях
В оккупированной Донецкой области так называемый "избирательный участок" установили прямо на капоте автомобиля.
"Избирательный участок" на оккупированной Донетчине / Фото с тг-каналов
Также на оккупированных территориях сообщают, что некоторые граждане голосуют даже "дважды". В частности, такие случаи, по информации активистов "Желтой ленты", зафиксировали в оккупированном Мелитополе.
В оккупированном Энергодаре неизвестные украли стопку бюллетеней и выбросили ее в мусорник.
В оккупированном Крыму низкая явка на "выборах"
Во временно оккупированном Крыму местные жители также не спешат голосовать. Сообщают, что в Севастополе и Симферополе критически низкая явка.
Активисты создали карту мест, которых стоит избегать на оккупированных территориях
Активисты движения "Желтая лента" создали карту мест, которых необходимо избегать во время незаконных выборов на оккупированных территориях.
Каких мест надо избегать на оккупированных территориях: смотрите на карте
На оккупированной Херсонщине россияне силой заставляют голосовать
В оккупированном Геническе оккупанты силой принуждают к "голосованию" на так называемых "избирательных участках". Также коллаборационисты вместе с военными повторяют практику псевдореферендумов и делают обход по квартирам.
Как сообщает движение "Желтая лента", оккупанты похищают людей и везут на фейковое голосование.
На оккупированных территориях начались незаконные выборы
На оккупированных территориях, как и в России, начались так называемые "выборы президента". Конечно, результаты уже известны и Владимир Путин "неожиданно" станет новым лидером, однако продемонстрировать "демократию" и создать новую иллюзию пропагандистам надо.
Поскольку Россия считает все оккупированные территории своими, то там также будут проводить выборы. Однако они являются незаконными, а украинцы под принуждением и дулом автоматов вынуждены отдавать свои "голоса" за Путина.
Активисты движения "Желтая лента" предупреждают, что с 15 по 17 марта россияне планируют теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках временно оккупированной территории Украины. Обвинить в них традиционно планируют ВСУ. Поэтому призываем всех жителей временно оккупированных территорий ни в коем случае не подходить к "избирательным участкам".
Мы призываем каждого и каждую, кто живет в оккупации, ни в коем случае не подходите к "избирательным участкам" с 15 по 17 марта, оставайтесь дома. Не игнорируйте воздушные тревоги. Игнорируйте выборы,
– призвали активисты.