Незаконні вибори на окупованих територіях стартували у 15 березня. Місцевих жителів під дулом автомата змушують "голосувати", однак навіть під примусом на так званих "виборчих дільницях" немає нікого, окрім колаборантів. Що відбувається на окупованих територіях під час так званих "виборів" – повідомляє 24 Канал.
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Незаконні вибори на окупованих територіях
В окупованій Донецькій області так звану "виборчу дільницю" встановили прямісінько на капоті автомобіля.
"Виборча дільниця" на окупованій Донеччині / Фото з тг-каналів
Також на окупованих територіях повідомляють, що деякі громадяни голосують навіть "двічі". Зокрема, такі випадки, за інформацією активістів "Жовтої стрічки", зафіксували в окупованому Мелітополі.
В окупованому Енергодарі невідомі вкрали стопку бюлетенів і викинули її в смітник.
В окупованому Криму низька явка на "виборах"
У тимчасово окупованому Криму місцеві жителі також не поспішають голосувати. Повідомляють, що у Севастополі та Сімферополі критично низька явка.
Активісти створили карту місць, яких варто уникати на окупованих територіях
Активісти руху "Жовта стрічка" створили карту місць, яких необхідно уникати під час незаконних виборів на окупованих територіях.
Яких місць треба уникати на окупованих територіях: дивіться на карті
На окупованій Херсонщині росіяни силоміць змушують голосувати
В окупованому Генічеську окупанти силоміць змушують до "голосування" на так званих "виборчих дільницях". Також колаборанти разом з військовими повторюють практику псевдореферендумів й роблять обхід по квартирах.
Як повідомляє рух "Жовта стрічка", окупанти викрадають людей і везуть на фейкове голосування.
На окупованих територіях почалися незаконні вибори
На окупованих територіях, як і в Росії, почалися так звані "вибори президента". Ясна річ, результати вже відомі й Владімір Путін "неочікувано" стане новим лідером, однак продемонструвати "демократію" та створити нову ілюзію пропагандистам треба.
Оскільки Росія вважає всі окуповані території своїми, то там також проводитимуть вибори. Однак вони є незаконними, а українці під примусом і дулом автоматів змушені віддавати свої "голоси" за Путіна.
Активісти руху "Жовта стрічка" попереджають, що з 15 по 17 березня росіяни планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України. Звинуватити в них традиційно планують ЗСУ. Тому закликаємо усіх жителів тимчасово окупованих територій у жодному разі не підходити до "виборчих дільниць".
Ми закликаємо кожного та кожну, хто живе в окупації, в жодному разі не підходьте до "виборчих дільниць" з 15 по 17 березня, залишайтесь вдома. Не ігноруйте повітряні тривоги. Ігноруйте вибори,
– закликали активісти.