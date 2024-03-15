13:30, 15 березня

На окупованих територіях, як і в Росії, почалися так звані "вибори президента". Ясна річ, результати вже відомі й Владімір Путін "неочікувано" стане новим лідером, однак продемонструвати "демократію" та створити нову ілюзію пропагандистам треба.

Оскільки Росія вважає всі окуповані території своїми, то там також проводитимуть вибори. Однак вони є незаконними, а українці під примусом і дулом автоматів змушені віддавати свої "голоси" за Путіна.

Активісти руху "Жовта стрічка" попереджають, що з 15 по 17 березня росіяни планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України. Звинуватити в них традиційно планують ЗСУ. Тому закликаємо усіх жителів тимчасово окупованих територій у жодному разі не підходити до "виборчих дільниць".

Ми закликаємо кожного та кожну, хто живе в окупації, в жодному разі не підходьте до "виборчих дільниць" з 15 по 17 березня, залишайтесь вдома. Не ігноруйте повітряні тривоги. Ігноруйте вибори,

– закликали активісти.