Про це пишуть російські ЗМІ. Всі інші кандидати в президента не набрали й 5%, передає 24 Канал.

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У Росії опрацювали всі виборчі протоколи

Центральна виборча комісія заявила, що опрацювала 100% протоколів. Згідно з ними, Владімір Путін отримав нібито 87,28% голосів від росіян.

Інші кандидати в президенти Росії не отримали й 5% голосів:

  • Ніколай Харітонов – 4,31%,
  • Владіслав Даванков – 3,85%,
  • Лєонід Слуцький – 3,20%.

Результати голосування в Росії після опрацювання 100% протоколів
Результати голосування в Росії після опрацювання 100% протоколів / Фото з росЗМІ

Як заявила голова ЦВК Росії Елла Памфілова, за Путіна нібито віддали голоси понад 76 мільйонів росіян. Кремлівська посіпака стверджує, що це буцімто "рекордний показник", адже на виборах у 2018 році за Путіна проголосувало 56,4 мільйона росіян.

Ба більше, Памфілова заявила про ще один "безпрецедентний випадок". Мовляв, немає жодної інформації з виборчих комісій про "випадки визнання підсумків голосування недійсними на тій чи іншій виборчій дільниці".

Офіційні результати голосування у Росії будуть представлені на засіданні ЦВК 21 березня.

Путіна вже вітають з перемогою на виборах

Владіміра Путіна вже почали вітати з перемогою на виборах та переобранням на посаду президента Росії. Так, російського президента вже привітали:

  • президент Азербайджану Ільхам Алієв,
  • самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко,
  • президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,
  • президент Киргизстану Садир Жапаров,
  • президент Таджикистану Емомалі Рахмон,
  • президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв,
  • лідер Китаю Сі Цзіньпін,
  • президент Венесуели Ніколас Мадуро,
  • лідер Північної Кореї Кім Чен Ин,
  • президент Нікарагуа Даніель Ортега.