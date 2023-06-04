Добровольці пропонують як "жест доброї волі" віддати російських полонених солдатів за можливість поспілкуватися з Гладковим особисто. Представники РДК хочуть обговорити ситуацію в регіоні та його майбутнє, а також, що чекає Росії.

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Добровольці призначили місце зустрічі губернатору Бєлгородської області

До Гладкова особисто звернувся командир РДК і представник легіону "Свобода Росії". Добровольці висунули умови губернатору Бєлгородській області.

Зокрема, вони готові до зустрічі у стінах храму в Новій Таволжанці. При цьому російські добровольці вимагають, щоб Гладков приїхав без зброї.

Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР (легіон "Свобода Росії – 24 Канал) і полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож проявіть справжню громадянську мужність!,

– заявили добровольці.