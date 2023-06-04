Добровольцы предлагают в качестве "жеста доброй воли" отдать российских пленных солдат за возможность пообщаться с Гладковым лично. Представители РДК хотят обсудить ситуацию в регионе и его будущее, а также, что ждет Россию.
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Добровольцы назначили место встречи губернатору Белгородской области
К Гладкову лично обратился командир РДК и представитель легиона "Свобода России". Добровольцы выдвинули условия губернатору Белгородской области.
В частности, они готовы к встрече в стенах храма в Новой Таволжанке. При этом русские добровольцы требуют, чтобы Гладков приехал без оружия.
Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР (легион "Свобода России – 24 Канал) и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так что проявите настоящее гражданское мужество!
– заявили добровольцы.
РДК предлагает губернатору Белгородщины переговоры: смотрите видео
В легионе "Свобода России" уточнили, что у Гладкова есть время приехать на встречу до 17:00 по местному времени. Добровольцы готовы отдать двух пленных оккупантов.
Помимо судьбы России, добровольцы хотят обсудить ненужную кровопролитную войну в Украине и то, что вооруженный конфликт продолжается и на территории Белгородской области.
"Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть возможность пообщаться без оружия и забрать домой двух граждан России, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправило на эту бойню. До встречи!" – говорится в сообщении.
Добровольцы зашли в пригород Шебекино: что происходит на Белгородщине
- В конце мая российские добровольцы снова зашли на территорию России. В планах добровольцев освободить гражданское население России из-под тирании режима диктатора Путина.
- В последние дни самые горячие события разворачиваются вокруг Шебекино. Россияне заявили, что якобы некие "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков. Впрочем, откуда у добровольцев танки – неизвестно.
- 4 июня добровольцы сообщили, что зашли в пригород Шебекино, опубликовав видео в подтверждение. Российские OSINT-журналисты подтвердили продвижение добровольцев.
- Цинично, что российские пропагандисты и кровожадные политики призывают обстреливать Белгородщину, в том числе гражданских. На днях российские военные расстреляли на Белгородщине гражданский автомобиль.