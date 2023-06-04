Добровольцы предлагают в качестве "жеста доброй воли" отдать российских пленных солдат за возможность пообщаться с Гладковым лично. Представители РДК хотят обсудить ситуацию в регионе и его будущее, а также, что ждет Россию.

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Добровольцы назначили место встречи губернатору Белгородской области

К Гладкову лично обратился командир РДК и представитель легиона "Свобода России". Добровольцы выдвинули условия губернатору Белгородской области.

В частности, они готовы к встрече в стенах храма в Новой Таволжанке. При этом русские добровольцы требуют, чтобы Гладков приехал без оружия.

Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР (легион "Свобода России – 24 Канал) и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так что проявите настоящее гражданское мужество!

– заявили добровольцы.

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В легионе "Свобода России" уточнили, что у Гладкова есть время приехать на встречу до 17:00 по местному времени. Добровольцы готовы отдать двух пленных оккупантов.

Помимо судьбы России, добровольцы хотят обсудить ненужную кровопролитную войну в Украине и то, что вооруженный конфликт продолжается и на территории Белгородской области.

"Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть возможность пообщаться без оружия и забрать домой двух граждан России, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправило на эту бойню. До встречи!" – говорится в сообщении.

Добровольцы зашли в пригород Шебекино: что происходит на Белгородщине

В конце мая российские добровольцы снова зашли на территорию России. В планах добровольцев освободить гражданское население России из-под тирании режима диктатора Путина.

Важно! Украина не имеет отношения к движению добровольцев на территории России, хотя Кремль пытается переложить ответственность на Украину. В Киеве официальные лица заявляли, что Украина не участвует в происходящих в России процессах.