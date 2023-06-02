Недалеко от Шебекино оккупанты обстреляли автомобиль "Рено", в котором ехали две женщины. Обе погибли на месте, но затем россияне обвинили во всем Украину.

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Что известно об операции РДК и "Легиона России" в Белгородской области

Рейд РДК и "Свободы России" в Белгородской области продолжается, пока добровольцы ведут бои неподалеку от села Новая Таволжанка – туда недавно вошел один из танков легиона.

Где на карте расположена Новая Таволжанка

У нас активные бои в окрестностях села Новая Таволжанка. К сожалению, есть раненые легионеры, но свобода обретается кровью. Все раненые уже доставлены в больницу,

– рассказали в "Свободе России".

Но потери не только у добровольцев, но и среди гражданского населения. Армия оккупантов использует артиллерию в любых точках, где "засекает" добровольцев и не боится задеть местных жителей. Впоследствии оккупанты же сообщают, что "потерь нет".

Оккупанты расстреляли гражданское авто

Но скрыть инцидент с обстрелянным автомобилем под Шебекино не удалось, так что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже традиционно свалил вину на ВСУ. Он цинично заявил, что несколько населенных пунктов России были обстреляны Вооруженными Силами, однако почему-то не упомянул о танке, зашедшем на окраину Новой Таволжанки и забыл уточнить, что среди военных в России нет ни одного украинца.

Между тем, в Российском добровольческом корпусе напомнили, что продолжают разведку и диверсионную деятельность и пообещали вскоре раскрыть весь замысел. И операцию в Белгородщине проводят не только военную, но и информационную.

"В сети распространяются сообщения о референдуме по созданию Белгородской Народной Республики, назначенном якобы на воскресенье", – написал Андрей Цаплиенко, военный корреспондент.

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