Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что в Белгородской области воюют россияне – Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России". И сейчас в Шебекино и не только начинается безвластие.

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Местные жители в панике

Шебекино – город с населением в 40 тысяч человек. Для сравнения в Бахмуте проживало 70 тысяч человек. И "вторая армия мира" 10 месяцев сражалась за Бахмут. А сейчас обстреливают Шебекино, и российские власти говорят, что это никак не влияет на военную операцию.

В то же время среди горожан Шебекино царят панические настроения. И это видят другие россияне. Местные жители уже требуют, чтобы туда заводили российские войска.

"Это значит, что российских войск там нет. И кто тогда хозяин в Шебекино? Никто. Именно поэтому туда спокойно заходят российские добровольцы. И все эти факторы дают шанс на то, что в России произойдет разрастание гражданской войны", – предположил политтехнолог.

Михаил Шейтельман назвал факторы, которые могут спровоцировать гражданскую войну в России: смотрите видео

Можем снова встретиться на войне

В то же время в России разгорается конфликт между кадыровцами и вагнеровцами. Они договорились до того, что уже откровенно угрожают друг другу.

Напомним, что кадыровцы обиделись на Евгения Пригожина из-за того, что он обвинял минобороны России в нехватке боеприпасов и других проблемах на фронте.

Но Пригожин не только лично им ответил, но и выпустил соучредителя ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина. Он когда-то участвовал в Чеченской войне в составе российского спецназа. А кадыровцы, которые обвиняют Пригожина, воевали в противоположном лагере – на стороне чеченских формирований.

"Уткин в своем ответе кадыровцам напомнил, мол, мы с вами встречались уже на войне. Если нужно, можем снова встретиться. Он прямо им угрожает развязать гражданскую войну в России. И делает это герой России", – заметил Михаил Шейтельман.

Что происходит в Шебекино в Белгородской области