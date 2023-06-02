В пятницу, 2 июня, в Институте изучения войны опубликован ежедневный анализ ситуации событий российско-украинской войны. Среди прочего эксперты проанализировали очередной рейд легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса, который состоялся 1 июня.

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Реакция власти на рейды свидетельствует о "тревожности"

В четверг, 1 июня, российские добровольцы начали очередную операцию на территории Белгородской области. Опубликованные кадры свидетельствуют, что бойцы легиона "Свобода России" действовали вблизи населенного пункта Новая Таволжанка, а РДК и другая часть легиона – наносили удары вблизи города Шебекино. Добровольцы заявили, что эти действия являются началом второй фазы операций.

Однако реакция на рейды была не такой, как, вероятно, ожидали россияне. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что "врагов на территории Белгородской области не было" при попытках рейдов, хотя на записях с геолокацией видно, что добровольцы действовали якобы на территории России. Разные российские "военкоры" утверждали, что Белгородщину якобы атаковали танками и другой бронированной техникой, но им якобы "дали отпор".

Аналитики считают, что реакция российских чиновников и так называемых военкоров на ограниченную операцию в Белгородской области свидетельствует о том, что в российском информационном пространстве сохраняется повышенная тревога относительно войны в Украине. Кроме того, в ISW обратили внимание на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова. Он сообщил, что Владимир Путин постоянно получает информацию о ситуации в Белгородской области. Песков заявил, что российский диктатор даже наградил главу Шебекинского района Владимира Жданова "орденом Мужества" за его реакцию на ситуацию на границе

Более того, Гладков 1 июня объявил эвакуацию детей из Белгородской области. Российские регионы вроде бы готовы принять 1200 жителей Белгородщины. В частности, 200 детей эвакуируют в Пензенскую область, еще 600 3 июня планируют вывезти в Калужскую и Ярославскую области.

Переговоры об эвакуации, внимание Путина и характеристика Минобороны России как попытки "вторжения" на российскую территорию свидетельствуют о том, что Кремль пытается использовать эти ограниченные операции для поддержки текущих информационных поводов, которые должны представить войну в Украине как "экзистенциальную" и заручиться поддержкой внутри страны для продолжительной войны,

– отметили в ISW.

Кроме того, некоторые российские "военкоры" начали использовать ситуацию в Белгородской области для критики высшего руководства. Часть так называемых "военных блогеров" утверждала, что такие рейды РДК и легиона "Свобода России" являются предвестниками украинских контрнаступательных операций. Некоторые даже прямо раскритиковали российского диктатора за то, что он делает вид, что в Шебекино все хорошо.

Что происходило в Шебекино 1 июня: коротко