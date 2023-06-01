Как оказалось, в пятиэтажный дом якобы попал снаряд. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

К теме РДК говорит, что ведет бои уже возле самого Шебекино: в видео выстрелы не стихают

В Шебекино горит завод "Монокристалл"

Вражеские военкоры пишут, что загорелся завод "Монокристалл" в Шебекино. Сообщается, что на предприятии находились армейские топливозаправщики.

На заводе производится синтетический сапфир для высокотехнологичных применений в электронной и оптоэлектронной промышленности.


Горит завод "Монокристалл" / фото росСМИ

Пожар в Шебекино: смотрите видео

Горит 5-этажка

Также российские СМИ публикуют кадры, на которых видно, как в Шебекино вспыхнул пятиэтажный дом. Пропагандисты говорят, что это произошло якобы после попадания снаряда. Есть ли пострадавшие или жертвы – пока неизвестно.

Пожар в жилом доме: смотрите видео

Что происходит в Шебекино: последние новости

  • Местные власти объявили план "Крепость". Он предусматривает особое положение для сотрудников правоохранительных органов. Его применяют, чтобы предотвратить захват объектов органов внутренних дел и войск.
  • 1 июня Российский добровольческий корпус заявил, что их бойцы ведут бой в городе Шебекино Белгородской области.
  • Утром в Шебекино произошел пожар в здании общежития возле местной администрации. Местные власти заявляют об обстрелах, обвиняя Украину.
  • В РДК сообщили, что обстреляли из РСЗО "Град" здание министерства внутренних дел в Шебекино.
  • Позже минобороны России заявило, что якобы "сорвали попытку Киева устроить теракт" в Шебекино. Они пытаются убедить, что добровольцев отбросили и, мол, "нарушений границы не было".