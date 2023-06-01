Сейчас РДК говорят, что уже в пригороде Шебекино – речь о поселках Новая Таволжанка/Титовка.

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Наши передовые отряды уже ведут бои в пригороде Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка). Слава РДК,

– говорится в сообщении добровольцев.

Они также опубликовали видео якобы с места событий, где очень четко слышна автоматная очередь из выстрелов. По-видимому, бои продолжаются, как и продвижение русских добровольцев.

Обстрел и бои в пригороде Шебекино: видео

Возле местной администрации горит общежитие

В Шебекино Белгородской области утром 1 июня произошел пожар в здании общежития возле местной администрации. Местные власти заявляют об обстрелах, обвиняя Украину.

Видео с загоревшимся зданием, как утверждают, в результате "прилета", в частности, опубликовал ресурс Mash. Пока не было информации о разрушениях и пострадавших – данные, по всей видимости, уточняют.

Обратите внимание! Местные власти объявили план "Крепость". Он предусматривает особое положение для сотрудников правоохранительных органов. Его применяют, чтобы предотвратить захват объектов органов внутренних дел и войск. Но что-то у них не задалось.

В РДК утверждают, что обстреляли из РСЗО "Град" здание министерства внутренних дел в Шебекино. Впоследствии минобороны России заявило, что якобы "сорвали попытку Киева устроить теракт" в Шебекино. Там пытаются убедить, что добровольцев отбросили, более того, якобы и "нарушений границы не было".