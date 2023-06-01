Як виявилось, у п'ятиповерховий будинок нібито влучив снаряд. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми РДК каже, що веде бої вже біля самого Шебекіно: у відео постріли не стихають
У Шебекіно палає завод "Монокристал"
Ворожі воєнкори пишуть, що загорівся завод "Монокристал" у Шебекіно. Повідомляється, що на підприємстві були армійські паливозаправники.
На заводі виробляють синтетичний сапфір для високотехнологічних застосувань в електронній та оптоелектронній промисловості.
Палає завод "Монокристал" / фото росЗМІ
Пожежа у Шебекіно: дивіться відео
Горить 5-поверхівка
Також російські ЗМІ публікують кадри, на яких видно, як у Шебекіно спалахнув п'ятиповерховий будинок. Пропагандисти кажуть, що це сталося нібито після влучення снаряда. Чи є постраждалі або жертви – поки невідомо.
Пожежа у житловому будинку: дивіться відео
Що відбувається у Шебекіно: останні новини
- Місцева влада оголосила план "Фортеця". Він передбачає особливий стан для співробітників правоохоронних органів. Його застосовують, щоб запобігти захопленню об'єктів органів внутрішніх справ і військ.
- 1 червня Російський добровольчий корпус заявив, що їх бійці ведуть бій у місті Шебекіно Бєлгородської області.
- Зранку у Шебекіно сталась пожежа у будівлі гуртожитку біля місцевої адміністрації. Місцева влада заявляє про обстріли, звинувачуючи Україну.
- У РДК повідомили, що обстріляли із РСЗВ "Град" будівлю міністерства внутрішніх справ у Шебекіному.
- Згодом міноборони Росїі заявило, що нібито "зірвали спробу Києва влаштувати теракт" у Шебекіному. Вони намагаються переконати, що добровольців відкинули, і, мовляв, "порушень кордону не було".