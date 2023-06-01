У русских партизан есть потенциал. Об этом 24 Каналу рассказал Аббас Галлямов – российский оппозиционный политолог.
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Какие перспективы у партизан
Аббас Галлямов объяснил, что партизанское движение в России может нести угрозу кремлевским властям, правда до конца не понятно, на что оно способно. Их вхождение в Белгород заслуживает уважения, на Брянщине был неуверенный дебют.
Если они продолжат движение в этом же направлении, то в следующий раз их будет не 100 человек, а 10 тысяч, то они реально могут захватить и создадут на территории России новое государство,
– подчеркнул он.
Для этого им не нужно будет увлекать сам Кремль. Будет достаточно того, что на территории России сформируется та же Россия, но уже без Владимира Путина.
"Это приведет к мощному кризису и с большой вероятностью может закончиться отставкой Путина", – добавил политолог.
В таких условиях система, которую так усердно строил российский диктатор, разрушится и не сможет восстановиться.
Аббас Галлямов рассказал, на что способны российские партизаны: смотрите видео
Как партизаны смогут добиться успеха
Оппозиционный политолог заметил, что революции не всегда начинались в столицах стран, а легион "Свобода России" может еще раз это доказать.
"Если они и дальше будут так неэффективно организовывать свою политику и политическое присутствие, возможно, ничем весомым это не закончится", – пояснил он.
Если легионовцы прибавят к военной эффективности еще и политическую активность, наладят отношения с оппозицией, найдут союзников и будут формировать институты власти, то вполне смогут возглавить власть.
Деятельность партизан в России: последние новости
- Российский добровольческий батальон сделал заявление о то, что в городе Шебекино, на Белгородщине в России, ведутся бои в городе. Бойцы РДК обстрелили "Градами" здание МВД. Поэтому в городе объявили реализацию плана "Крепость". Согласно ему вводится особое состояние для сотрудников правоохранительных органов.
- В событиях традиционно обвиняют Украину, впрочем, украинская сторона утверждает, что к этому не причастна.
- 22 мая Российский добровольческий батальон и легион "Свобода России" объявили об "увольнении" Белгородской области.
- Через два дня партизаны вышли из Белгородщины и похвастались трофеями.