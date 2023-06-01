У російських партизанів є потенціал. Про це 24 Каналу розповів Аббас Галлямов – російський опозиційний політолог.

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Які перспективи у партизанів

Аббас Галлямов пояснив, що партизанський рух у Росії може нести загрозу кремлівській владі, щоправда до кінця не зрозуміло, на що він здатний. Їхнє входження у Бєлгород заслуговує на повагу, натомість на Брянщині був невпевнений дебют.

Якщо вони продовжать рух у цьому ж напрямку, то наступного разу їх буде не 100 людей, а 10 тисяч, то вони реально можуть захопити й створять на території Росії нову державу,

– наголосив він.

Для цього їм не потрібно буде захоплювати сам Кремль. Буде достатньо того, що на території Росії сформується та ж сама Росія, але вже без Владіміра Путіна.

"Це призведе до потужної кризи та із великою ймовірністю може закінчитися відставкою Путіна", – додав політолог.

За таких умов система, яку так старанно будував російський диктатор, зруйнується і не зможе відновитися.

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Як партизани зможуть досягти успіху

Опозиційний політолог зауважив, що революції не завжди розпочиналися в столицях країн, а легіон “Свобода Росії” може ще раз це довести.

"Якщо вони і далі будуть так неефективно організовувати свою політику й політичну присутність, то, можливо, нічим вагомим це не закінчиться", – пояснив він.

Натомість, якщо легіонівці додадуть до військової ефективності ще й політичну активність, налагодять відносини із опозицією, знайдуть союзників та будуть формувати інститути влади, то цілком зможуть очолити владу.

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