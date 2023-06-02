Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 1 июня сообщили, что начали "второй этап" операции на территории Белгородщины. В настоящее время бойцы проводят рейд вблизи села Новая Таволжанка Шебекинского района.

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"Доброе утро из нашей Родины"

Российские добровольцы обнародовали несколько кадров по рейду на территории Белгородщины. В частности, бойцы РДК опубликовали кадры, как добровольцы едут по "родным просторам" на боевой бронированной машине.

Бойцы РДК в Белгородской области: смотрите видео

Легион "Свобода России" сообщил, что сейчас идут бои в селе Новая Таволжанка. В сети они опубликовали фотографию танка с бело-сине-белым флагом "Свободной России".

Доброе утро из нашей Родины! Продолжаем борьбу!

– подписали фотографию бойцы.



Танк добровольцев в селе Новая Таволжанка / Фото "Свобода России"

Момент боя легионеров в Новой Таволжанке также был опубликован в сети.

Бой легиона "Свобода России": смотрите видео

На Белгородщине было "тревожно": что известно о рейде 1 июня