Об этом пишут российские СМИ. В частности, на "освобождение" Шебекино отреагировал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, пишет 24 Канал.
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Какое заявление сделал Песков
После долгого молчания российских властей Песков наконец решился прокомментировать бои в городе. Однако вместо того, чтобы успокаивать население или принимать какие-то важные решения, он лишь заявил, что "эта ситуация не повлияет на ход войны".
Российские власти в очередной раз сделали вид, будто им не плевать на судьбу своих граждан.
Путин наградил мэра города
И пока население Шебекино собирает свои тревожные чемоданы и убегает подальше от РДК и легиона "Свобода России", российский президент решил, что сейчас удобное время для наград. Так, Путин распорядился наградить главу администрации Шебекино орденом Мужества.
К слову, Песков уверял, что бункерный дед находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и белгородским губернатором.
Что происходит в Шебекино: коротко
- Бойцы из Российского добровольческого корпуса 1 июня снова посетили территорию Белгородской области. В РДК отчитались, что они накрыли из "Градов" тамошнее здание МВД. Также там поблагодарили местных жителей за сотрудничество.
- Добровольцам удалось обломать план МВД "Фортеця". Российские правоохранители были не только очень испуганы, но и остались без дома полиции. Его РДК накрыли "Градами" благодаря помощи местных жителей.
- Затем в местных телеграмм-каналах начали публиковать город в огне. Да, на распространенных видео видно, что горит завод "Монокристалл". Кроме того, сообщают, что один из снарядов попал в пятиэтажное здание.
- Следует отметить, что Россия традиционно обвиняет во всех бедах ВСУ. Однако заметим, что украинские власти неоднократно заявляли, что Украина не причастна к этим событиям.