Про це пишуть російські ЗМІ. Зокрема, на "визволення" Шебекіно відреагував речник російського диктатора Дмітрій Пєсков, пише 24 Канал.

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Яку заяву зробив Пєсков

Після довгої мовчанки російської влади Пєсков врешті наважився прокоментувати бої у місті. Однак, замість того, аби заспокоювати населення чи приймати якісь важливі рішення, він лише заявив, що "ця ситуація не вплине на хід війни".

Російська влада вкотре зробила вигляд, ніби їй не начхати на долю своїх громадян.

Путін нагородив мера міста

І поки населення Шебекіно збирає свої тривожні валізки і втікає подалі від РДК та легіону "Свобода Росії", російський президент вирішив, що зараз слушний час для нагород. Так, Путін розпорядився нагородити голову адміністрації Шебєкіно орденом Мужності.

До слова, Пєсков запевняв буцімто бункерний дід перебувавє у постійному контакті з профільними відомствами та бєлгородським губернатором.

Що відбувається в Шебекіно: коротко