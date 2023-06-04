Днем 4 июня Русский добровольческий корпус заявил, что их бойцы вошли в пригород Шебекино.

Смотрите также: На Белгородщине продолжаются активные бои: Легион показал свежие кадры уничтожения оккупантов

Российские добровольцы продвигаются все дальше

Известно, что бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" продвигаются в пригороде Шебекино. В подтверждение своих слов они даже опубликовали видео из дрона.

Снова на родной земле! Передовая штурмовая группа РДК и ЛСР заходит с боями в пригород Шебекино,

– говорится в сообщении.

Бойцы РДК и ЛСР зашли в пригород Шебекино: смотрите видео

Легион "Свобода России" тоже опубликовали пост, в котором подтвердили, что они находятся в пригороде Шебекино.

Российские OSINT-журналисты проанализировали это видео, оно действительно снято в пригороде Шебекино. А именно на краю села Новая Таволжанка. Заметим, что с этого момента российские добровольцы могли продвинуться дальше. Поскольку вряд ли они рисковали бы своей жизнью, показывая свою реальную геолокацию.

Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков еще, очевидно, ничего не подозревает. Ну или же делает вид, что ничего не происходит. Потому что на его канале пока лишь очередное агитационное сообщение о том, какой он молодец, посетивший раненых жителей в местную больницу Белгорода.

Иронично, что ранила их собственно российская армия, которая неразборчиво обстреливала Шебекинский район из артиллерии, пытаясь вытеснить оттуда РДК и ЛСР.

Что происходит на Белгородщине