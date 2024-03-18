Трагическую весть сообщили в фейсбук-странице Грабовецко-Дулибовской территориальной общины. Известно, что он защищал наше государство с 2014 года и прошел Иловайский котел.

Читайте также Герою навсегда будет 24: во время удара по Одессе погиб боевой медик Андрей Ильюшин

Герой возвращается на щите

Навсегда домой возвращается на щите...

– написали в сообщении.

Известно, что Роман Принда с позывным "Танчик" родился 14 февраля 1987 года. А свою жизнь за Украину он отдал 15 марта 2024 года. Он был командиром отделения 33 отдельного стрелкового батальона в составе 116 бригады.

Родился Роман Принда в селе Малые Дидушили Стрыйской общины. Он с трехлетнего возраста жил в селе Дулибы Грабовецко-Дулибовской территориальной общины. Учился он в Стрые в школе №6 и ВПУ №34.

Павший Герой с 2014 года был участником АТО. Он также прошел Иловайский котел. Отдал свою жизнь за Украину он 15 марта 2024 года, когда выполнял боевое задание на окраине Брусков Конотопского района Сумской области.

У воина остались родители, сестры, жена и маленькая дочь Анастасия. Искренне соболезнуем родным и близким! Вечная и светлая память! Скорбим всей общиной!

– пишут в сообщении.

Также отмечают, что впоследствии сообщат о времени прибытия павшего Героя домой и чин похорон.

В Днепре попрощались с командиром полка "Цунами"