Трагічну звістку сповістили у фейсбук-сторінці Грабовецько-Дулібівської територіальної громади. Відомо, що він боронив нашу державу з 2014 року та пройшов Іловайський котел.
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Герой повертається на щиті
Назавжди додому повертається на щиті...
– написали у повідомленні.
Відомо, що Роман Принда з позивним "Танчик" народився 14 лютого 1987 року. А своє життя за Україну він віддав 15 березня 2024 року. Він був командиром відділення 33 окремого стрілецького батальйону у складі 116 бригади.
Народився Роман Принда у селі Малі Дідушилі Стрийської громади. Він з трирічного віку мешкав у селі Дуліби Грабовецько-Дулібівської територіальної громади. Навчався він у Стрию у школі №6 та ВПУ №34.
Полеглий Герой з 2014 року був учасником АТО. Він також пройшов Іловайський котел. Віддав своє життя за Україну він 15 березня 2024 року, коли виконував бойове завдання на околиці Брусків Конотопського району на Сумщині.
У воїна залишились батьки, сестри, дружина та маленька донечка Анастасія. Щиро співчуваємо рідним та близьким! Вічна та світла пам'ять! Сумуємо всією громадою!
– пишуть у повідомленні.
Також зазначають, що згодом повідомлять про час прибуття полеглого Героя додому та чин похорону.
У Дніпрі попрощалися з командиром полку "Цунамі"
- Російські військові вдень 15 березня завдали цинічного ракетного удару по Одесі. Внаслідок терористичної атаки загинув командир полку "Цунамі" Олександр Гостіщев.
- У Дніпрі вдень, 17 березня, з командиром полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" попрощалися. Як зазначили у МВС, Олександр розпочав свій бойовий досвід у 2014 році.
- Після початку повномасштабного вторгнення поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області "Цунамі".
- Відомо, що бійці під командуванням Олександра Гостіщева брали участь в оборонних, а також наступальних операціях на Херсонському напрямку. Вони також звільняли селище Давидів Брід і місто Херсон.
- Крім того, бійці полку спільно з підрозділами Сил оборони України брали участь у звільненні Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Вони також брали участь у бойових діях поблизу Майорська, Курдюмівки та Богданівки.