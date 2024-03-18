Трагічну звістку сповістили у фейсбук-сторінці Грабовецько-Дулібівської територіальної громади. Відомо, що він боронив нашу державу з 2014 року та пройшов Іловайський котел.

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Герой повертається на щиті

Назавжди додому повертається на щиті...

– написали у повідомленні.

Відомо, що Роман Принда з позивним "Танчик" народився 14 лютого 1987 року. А своє життя за Україну він віддав 15 березня 2024 року. Він був командиром відділення 33 окремого стрілецького батальйону у складі 116 бригади.

Народився Роман Принда у селі Малі Дідушилі Стрийської громади. Він з трирічного віку мешкав у селі Дуліби Грабовецько-Дулібівської територіальної громади. Навчався він у Стрию у школі №6 та ВПУ №34.

Полеглий Герой з 2014 року був учасником АТО. Він також пройшов Іловайський котел. Віддав своє життя за Україну він 15 березня 2024 року, коли виконував бойове завдання на околиці Брусків Конотопського району на Сумщині.

У воїна залишились батьки, сестри, дружина та маленька донечка Анастасія. Щиро співчуваємо рідним та близьким! Вічна та світла пам'ять! Сумуємо всією громадою!

– пишуть у повідомленні.

Також зазначають, що згодом повідомлять про час прибуття полеглого Героя додому та чин похорону.

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