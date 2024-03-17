Геннадий Москаль ушел из жизни 17 марта. Он занимал целый ряд государственных должностей в разные периоды своей жизни.
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Был талантливым человеком
Смерть политика подтвердили в официальном телеграм-канале Закарпатской областной военной администрации. Там отметили, что он ушел из жизни на 74 году.
При жизни он занимал немало высоких должностей. Всегда оставался настоящим патриотом и верил в Украину. Был отзывчивым и добрым человеком,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, во время событий, которые разворачивались на Майдане в 2014 году, а именно Революции достоинства, Геннадий Москаль обнародовал планы власти Януковича.
В 2020 году самочувствие Геннадия Москаля резко ухудшилось прямо во время прямого эфира на телеканале NewsOne. У него даже подозревали инсульт, однако тогда все обошлось, а плохое самочувствие он позднее объяснил сам и даже пошутил по этому поводу. Политик отметил, что у него из-за погоды резко упало давление, потому что он метеозависим.
Кто такой Геннадий Москаль
- Он был украинским политиком, занимал должность главы Закарпатской областной государственной администрации. Кроме этого, он был генерал-лейтенантом милиции, кандидатом юридических наук, народным депутатом Украины от фракции партии "Батькивщина".
- В 2011 – 2013 годах входил в состав политической партии "Фронт Змин", однако впоследствии перешел с другими однопартийцами в новую партию, получив место в политическом совете "Батькивщины".
- Он также возглавлял Комиссию по делам лиц, депортированных по национальным признакам, а также был председателем Межведомственного координационного совета по вопросам сотрудничества с украинской диаспорой.
- С 2007 года – народный депутат Украины VI и VII созывов, с декабря 2012-го – первый заместитель председателя Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Позже политик руководил Луганской ОВА, а потом снова вернулся на ту же должность в Закарпатскую область.
- Известно, что в должности главы Луганской военно-гражданской администрации он запретил продажу спиртных напитков на линии боевого соприкосновения. Такие меры принимали, чтобы "обезопасить мирных жителей и военнослужащих от случаев травматизма и гибели в состоянии алкогольного опьянения".