Геннадий Москаль ушел из жизни 17 марта. Он занимал целый ряд государственных должностей в разные периоды своей жизни.

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Был талантливым человеком

Смерть политика подтвердили в официальном телеграм-канале Закарпатской областной военной администрации. Там отметили, что он ушел из жизни на 74 году.

При жизни он занимал немало высоких должностей. Всегда оставался настоящим патриотом и верил в Украину. Был отзывчивым и добрым человеком,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, во время событий, которые разворачивались на Майдане в 2014 году, а именно Революции достоинства, Геннадий Москаль обнародовал планы власти Януковича.

В 2020 году самочувствие Геннадия Москаля резко ухудшилось прямо во время прямого эфира на телеканале NewsOne. У него даже подозревали инсульт, однако тогда все обошлось, а плохое самочувствие он позднее объяснил сам и даже пошутил по этому поводу. Политик отметил, что у него из-за погоды резко упало давление, потому что он метеозависим.

Кто такой Геннадий Москаль