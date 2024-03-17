Геннадій Москаль пішов із життя 17 березня. Він обіймав цілу низку державних посад у різні періоди свого життя.
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Був талановитою людиною
Смерть політика підтвердили в офіційному телеграм-каналі Закарпатської обласної військової адміністрації. Там зазначили, що він пішов із життя на 74 році.
За життя він обіймав чимало високих посад. Завжди залишався справжнім патріотом і вірив в Україну. Був чуйною та доброю людиною,
– мовиться в повідомленні.
Крім цього, під час подій, які розгортались на Майдані у 2014 році, а саме революції Гідності, Геннадій Москаль оприлюднив плани влади Януковича.
У 2020 році самопочуття Геннадія Москаля різко погіршилось просто під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne. У нього навіть підозрювали інсульт, однак тоді все обійшлося, а погане самопочуття він згодом пояснив сам та навіть жартував з цього приводу. Згодом політик пояснив, що у нього через погоду різко впав тиск. Тоді він пояснив ситуацію тим, що він метеозалежний.
Хто такий Геннадій Москаль
- Він був українським політиком, обіймав посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Крім цього, він був генерал-лейтенантом міліції, кандидатом юридичних наук, народним депутатом України від фракції партії "Батьківщина".
- У 2011 – 2013 входив до складу політичної партії "Фронт Змін", однак згодом перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді "Батьківщини".
- Він також очолював Комісію у справах осіб, депортованих за національними ознаками, а також був головою Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою.
- З 2007 Народний депутат України VI та VII скликань, з грудня 2012 перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Пізніше керував Луганською ОВА, а потім знову повернувся на ту ж посаду у Закарпатську область.
- Відомо, що на посаді голови Луганської військово-цивільної адміністрації він заборонив продаж спиртних напоїв на лінії бойового зіткнення. Таких заходів вживали, щоб "убезпечити мирних мешканців та військовослужбовців від випадків травматизму та загибелі в стані алкогольного сп'яніння".