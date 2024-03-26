Чоловік брав активну участь у громадському та політичному житті України, зокрема, будучи депутатом перших скликань Верховної Ради. Також Юхновський брав участь у перших виборах президента, однак не набрав достатню кількість голосів.

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Смерть Ігоря Юхновського

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на 98-му році життя помер академік Ігор Юхновський.

Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина.

Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності,

– написав Садовий.

Ігор Юхновський помер у Львові / фото Андрій Садовий

Зазначимо, що Юхновський був Героєм України, академіком Національної академії наук, українським фізиком-теоретиком. Чоловік був активним громадським і політичним діячем. У 1991 році він був кандидатом на президентських виборах. Він посів лише 5 місце. Окрім цього він був нардепом Верховної Ради І—IV скликань.

Ігор Юхновський був співзасновником та першим керівником Українського інституту національної пам’яті. Окрім цього, Юхновський очолював Західний науковий центр НАН України та заснував Фонд підтримки науки.

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