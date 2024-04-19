О гибели Павла вечером 15 апреля сообщила его сестра – Марина Петриченко. Она сообщила, что защитник отдал свою жизнь за Украину, давая отпор врагу в Донецкой области. Как передает корреспондентка 24 Канала, провести в последний путь Павла Петриченко пришло немало людей.

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В Киеве прощаются с павшим защитником

В Михайловском Златоверхом соборе Киева 19 апреля прощаются с Павлом Петриченко. Он был младшим сержантом 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и занимался аэроразведкой.

Провести в последний путь павшего защитника пришло немало людей. Михайловский собор переполнен, поэтому люди ожидают своей очереди на улице. Попрощаться с Павлом Петриченко пришли также активисты Сергей Стерненко и Игорь Лаченков, волонтер Сергей Притула, а также на церемонии прощания заметили ведущего Евгения Яновского и певицу Анастасию Шевченко, которая сейчас несет службу в рядах ВСУ.

В Михайловском соборе прощаются с Павлом Петриченко / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Что известно о Павле Петриченко