О смерти воина сообщила его сестра Марина Петриченко. Он был младшим сержантом, командиром отделения БпЛА в 59-й ОМПБр. Имел награду "Железный Крест" от Валерия Залужного.

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Его убила Россия

Украинский волонтер Сергей Притула днем, 16 апреля, отреагировал на смерть бойца и активиста Павла Петриченко, который погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Сегодня Паше должно было бы исполниться 32. Но вчера его убила Россия. Вчера семья нашего фонда осиротела... потому что Паша был одним из тех, кто помог мне за 1,5 месяца довести этот фонд из статуса "3 человека" до статуса "институциональная способность". Потом сказал: "ну, я уже здесь все сделал, теперь надо пойти повоевать",

– говорится в заметке Сергея Притулы.

Он отметил, что Павел еще в конце апреля 2022 года пошел добровольцем защищать родную землю от захватчиков и "воевал славно". По словам волонтера, воин в составе 59-й освобождал Херсонщину, потом защищал Донбасс. Там и погиб во время выполнения боевого задания.

Общественный деятель рассказал, что Павел был всегда скромным, в течение длительного времени не рассказывал о своих успехах на поле боя, поэтому вместо него это всегда рассказывали другие. В частности, об уничтоженной технике лично или наведением артиллерии, о том, как вытаскивал раненых, как искал пилотов со сбитой "сушки", как уничтожал врагов.

По его словам, боец был олицетворением человека, который не боится брать на себя ответственность. Он был тем, кто борется за справедливость, любит свою страну и не отступает от принципов.

"Мы никогда не оправимся от этой потери. Но мы, друзья Паши, сделаем все, чтобы Украина никогда не забыла о своем славном сыне. И чтобы люди понимали, кого мы потеряли", – написал украинский волонтер.

Что известно о Павле Петриченко

До войны Павел Петриченко был проектным менеджером, сотрудничал с Сергеем Притулой, был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк". За несколько недель до полномасштабного вторжения возглавил штаб партии Притулы.

Кроме того, в одном из интервью Петриченко вспоминал, что думал пойти в ВСУ еще в феврале 2022 года. Но не мог себе представить, что россияне обстреляют Киев, высадят десант под Гостомелем и вообще масштабно атакуют Украину.

Он занимался поставками военным амуниции и оружия. Помощь, которую передавали разные люди и организации, распределяли среди бойцов. Первые дни обороны Киева были хаотичными, но удалось обеспечить всех защитников. Для этого возили оружие и под Гостомель.