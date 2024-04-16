Боец работал с Сергеем Притулой, был аэроразведчиком, воевал на Херсонском и Донецком направлениях. Он был младшим сержантом, командиром отделения БПЛА в 59-й ОМПБр. Имел награду "Железный Крест" от Валерия Залужного. О смерти воина сообщила его сестра Марина Петриченко.

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Мы должны помнить каждого такого человека

Вечером, 16 апреля, Владимир Зеленский в своем обращении отреагировал на смерть украинского бойца и активиста Павла Петриченко. Президент напомнил, что он был воином 59-й отдельной мотопехотной бригады, а вчера погиб в бою.

Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят. Многие, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий на ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина – это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной,

– сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что мы должны всегда помнить каждого такого человека, всегда поддерживать каждого такого человека и все делать сейчас, чтобы наше государство выстояло против оккупанта и защитило свой народ и свою землю, свою независимость. Владимир Зеленский уверен, что именно так будет.

Был автором петиции по онлайн-казино

Сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности нашего государства, общества через распространение онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы. Президент отметил, что Павел Петриченко был автором петиции по этому вопросу.

Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вред интересам общества должны быть и будут заблокированы. Важно сегодня сказать и об авторе соответствующей петиции – петиции по ограничению онлайн-казино, с которой началась дискуссия сейчас,

– сказал он.

Отметим, что до полномасштабной войны Павел Петриченко был проектным менеджером, сотрудничал с Сергеем Притулой, был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк". За несколько недель до полномасштабного вторжения возглавил штаб партии Притулы, а затем ушел на фронт.

Он занимался снабжением военных амуниций и оружия. Помощь, которую передавали разные люди и организации, распределяли среди бойцов. Первые дни обороны Киева были хаотичны, но удалось обеспечить всех защитников. Для этого возили оружие и под Гостомель.