Повернути загиблих військових вдалось 26 квітня. Перед цим 12 квітня 2024 року в Україну повернули тіла 99 полеглих оборонців.
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Полеглих Героїв вдалось повернути додому
Зокрема, вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл оборонців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїнів на Запорізького напрямку та одного – із Херсонського напрямку,
– заявили у штабі.
Там пояснили, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Після цього:
- представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих;
- тіла наших Героїв передадуть родинам для гідного поховання.
Повернення тіл загиблих військових
- В Україну 12 квітня вдалось повернути тіла 99 полеглих оборонців. Зокрема, 77 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох – із Харківського напрямку.
- Перед цим 29 березня Україна повернула 121 полеглого Героя. Серед них 12 Героїв воювали на Луганському напрямку, 107 – на Донецькому напрямку, двоє – на Запорізькому напрямку.
- 15 березня в Україну повернули 100 загиблих оборонців. Тоді в Координаційному штабі не розповідали де воювали Герої.