Повернути загиблих військових вдалось 26 квітня. Перед цим 12 квітня 2024 року в Україну повернули тіла 99 полеглих оборонців.

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Полеглих Героїв вдалось повернути додому

Зокрема, вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл оборонців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїнів на Запорізького напрямку та одного – із Херсонського напрямку,

– заявили у штабі.

Там пояснили, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Після цього:

представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих;

тіла наших Героїв передадуть родинам для гідного поховання.

Повернення тіл загиблих військових