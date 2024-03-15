У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що рідним передадуть тіла відразу після того, як їх ідентифікують.

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Що відомо про повернення тіл військових

Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих оборонців України,

– розповіли в штабі.

За їхніми даними, спочатку:

Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ;

далі їх передадуть правоохоронцям та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих;

після ідентифікації – тіла віддадуть родинам для гідного поховання.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним полеглих захисників.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння.

Там пояснили, що повернути тіла українських захисників вдалось, завдяки взаємодії з Об'єднаним центром при СБУ, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин МВС України, Збройних Сил України, ДСНС України та іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.

Перед цим Україна повернула додому 16 лютого тіла 58 загиблих воїнів, 26 січня – 77 Героїв України, 22 грудня – 66 захисників.

Скільки військових Україна втратила на війні