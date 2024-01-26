Про репатріаційний захід повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Україна змогла повернути тіла героїв

Підготовча робота до передання загиблих велася тривалий час. Зазначають, що полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників низки правоохоронних структур України.

За сприяння в поверненні тіл загиблих військових у Координаційному штабі завдячують представникам:

Об'єднаного центру при Службі безпеки України,

Міністерства внутрішніх справ України (Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин),

Збройних Сил України (Центрального управління цивільно-військового співробітництва),

Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області,

Держприкордонслужби України,

інших представництв структур сектору безпеки і оборони України.

У КШППВ зазначили про окрему вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

ЗС України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих,

– ідеться в повідомленні КШППВ.

Повернення полеглих бійців