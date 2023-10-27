У Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими повідомили, що тіла 50 полеглих оборонців України вдалося повернути 27 жовтня.
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Тіла будуть передані на експертизу
Зазначається, що ЗСУ забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих. Тіла будуть передані представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам з метою організації та проведення слідчих дій і судових експертиз.
Повернення тіл полеглих воїнів стало можливим завдяки взаємодії з представництвами структур сектору безпеки й оборони України за сприяння та безпосередньою участю представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Скільки тіл полеглих воїнів вже повернула Україна
- Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на початку жовтня повідомив про повернення тіл 64 загиблих військових.
- Також у рамках обміну тілами, який провели 15 вересня, вдалося повернули 51 полеглого бійця. 4 серпня Україна повернула ще 44 тіла загиблих військових.
- 14 липня вдалося повернути 62 полеглих оборонців України. Четверо захисників померли у російському полоні.
- За даними Коордштабу, з початку повномасштабного російського вторгнення вдалося репатріювати тіла щонайменше 1900 українських військових.