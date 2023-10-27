В Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что тела 50 павших защитников Украины удалось вернуться 27 октября.
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Тела будут переданы на экспертизу
Отмечается, что ВСУ обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных. Тела будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз.
Возвращение тел павших воинов стало возможным благодаря взаимодействию с представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при содействии и непосредственном участии представителей Международного комитета Красного Креста.
Сколько тел павших воинов уже вернула Украина
- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в начале октября сообщил о возвращении тел 64 погибших военных.
- Также в рамках обмена телами, проведенного 15 сентября, удалось вернуть 51 павшего бойца. 4 августа Украина вернула еще 44 тела погибших военных.
- 14 июля удалось вернуть 62 павших защитников Украины. Четверо защитников умерли в российском плену.
- По данным Коордштаба, с начала полномасштабного российского вторжения удалось репатриировать тела не менее 1900 украинских военных.