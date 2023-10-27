В Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что тела 50 павших защитников Украины удалось вернуться 27 октября.

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Тела будут переданы на экспертизу

Отмечается, что ВСУ обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных. Тела будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз.

Возвращение тел павших воинов стало возможным благодаря взаимодействию с представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при содействии и непосредственном участии представителей Международного комитета Красного Креста.

Сколько тел павших воинов уже вернула Украина