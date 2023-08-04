Там отметили, что эти тела были возвращены с временно оккупированных территорий. Впоследствии они должны быть переданы родным военных.

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Украина вернула домой погибших военных

В министерстве реинтеграции отметили, что в этот день произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Это стало возможным при содействии нескольких украинских организаций и ведомств.

В частности, в возвращении пленников домой принимали участие Минреинтеграции, Уполномоченный по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Гражданско-военное сотрудничество ВСУ и другие силовые структуры, ведомства и международные организации.

Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения,

– отметили в министерстве.

В заключение там подчеркнули, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.