Из них 4 – умерли во вражеском плену. Смерть наступила в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода.

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Украина вернула тела павших защитников

14 июля прошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины.

Таким образом, удалось вернуть тела еще 62 защитника. Из них четверо – умерли во вражеском плену в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода.

Отмечается, что репатриация тел состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Кстати, передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

Обратите внимание! Работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В исходящие сообщения принимаются в вайбере и телеграме по номеру: (095) 896-04-21.

Украина возвращает своих военных