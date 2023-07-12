Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.
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В Украину вернули тела 19 погибших в плену
Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, рассказал о возвращении тел украинцев, погибших в российском плену.
И 19 тел я привез, они погибли в плену. Еще 4 привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену и там погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают. Но есть такое, что нам тела могут и не вернуть,
– заявил Котенко.
Стоит напомнить, что в мае в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести, в котором уже зафиксировали данные о 24 тысячах человек.