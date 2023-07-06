Координационный штаб вместе с Офисом Президента продолжает работу, чтобы вернуть всех военнослужащих и гражданских, которых враг удерживает в неволе.

К теме Украина вернула еще 45 военных: среди них есть защитники "Азовстали"

Домой вернулись 43 военных

Из российского плена освободили двух гражданских и 43 военнослужащих, в том числе:

представителей ВСУ – 28 (среди них – 10 тероборонцев),

Нацгвардии – 10,

пограничников – 4,

военных моряков – 1.

Во взаимодействии с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем также в Украину удалось вернуть двоих незаконно вывезенных детей. Их мать – боевой медик – была освобождена из плена страны-агрессора в октябре прошлого года,

– сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Большинство освобожденных из вражеского плена – рядовые и сержанты, двое – офицеры. Они защищали Украину:

в Мариуполе,

на Донецком, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.

"Также Коордштабу удалось вернуть домой двух защитников, имевших статус пропавших без вести. Двое возвращенных гражданских – работник завода "Азовсталь" и активист из Херсона. ️ Некоторые из украинских защитников имеют тяжелые боевые ранения, травмы, полученные в плену", – говорится в сообщении.

После освобождения их ждет программа лечения, реабилитации и реинтеграции. Сразу после обмена все возвращенные из вражеской неволи получили набор самых необходимых вещей и средства связи с родными.

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал первые фото возвращенных из плена.

Первые улыбки, слезы, объятия. И не зря – ведь каждого очень ждали дома! Впереди не менее щемящие и счастливые встречи с родными,

– отметил Лубинец.

Он добавил, что бойцов в Украине также встречали сотрудники Офиса Омбудсмена. Они пообщались с воинами, чтобы узнать их потребности и рассказать о механизме защиты их прав.

"Работаем дальше! Каждый украинец должен вернуться к своим родным и близким!" – подытожил омбудсмен.

Смотрите фото возвращенных из плена бойцов / Фото КШВОВ и Дмитрия Лубинца.

Городской голова Винницы Сергей Моргунов отметил, что среди освобожденных бойцов есть его земляк Николай.

"Парню 28 лет. Пограничник. Попал в плен в Мариуполе. Пробыл там больше года и трех месяцев. Поздравляем воинов на родной земле!" – написал мэр.

Обратите внимание! По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в общей сложности с 24 февраля прошлого года домой уже вернулись 2576 украинцев. Это уже 47-й обмен, который удалось провести.

Смотрите видео возвращенных из плена украинцев