Координационный штаб вместе с Офисом Президента продолжает работу, чтобы вернуть всех военнослужащих и гражданских, которых враг удерживает в неволе.
К теме Украина вернула еще 45 военных: среди них есть защитники "Азовстали"
Домой вернулись 43 военных
Из российского плена освободили двух гражданских и 43 военнослужащих, в том числе:
- представителей ВСУ – 28 (среди них – 10 тероборонцев),
- Нацгвардии – 10,
- пограничников – 4,
- военных моряков – 1.
Во взаимодействии с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем также в Украину удалось вернуть двоих незаконно вывезенных детей. Их мать – боевой медик – была освобождена из плена страны-агрессора в октябре прошлого года,
– сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Большинство освобожденных из вражеского плена – рядовые и сержанты, двое – офицеры. Они защищали Украину:
- в Мариуполе,
- на Донецком, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.
"Также Коордштабу удалось вернуть домой двух защитников, имевших статус пропавших без вести. Двое возвращенных гражданских – работник завода "Азовсталь" и активист из Херсона. ️ Некоторые из украинских защитников имеют тяжелые боевые ранения, травмы, полученные в плену", – говорится в сообщении.
После освобождения их ждет программа лечения, реабилитации и реинтеграции. Сразу после обмена все возвращенные из вражеской неволи получили набор самых необходимых вещей и средства связи с родными.
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Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал первые фото возвращенных из плена.
Первые улыбки, слезы, объятия. И не зря – ведь каждого очень ждали дома! Впереди не менее щемящие и счастливые встречи с родными,
– отметил Лубинец.
Он добавил, что бойцов в Украине также встречали сотрудники Офиса Омбудсмена. Они пообщались с воинами, чтобы узнать их потребности и рассказать о механизме защиты их прав.
"Работаем дальше! Каждый украинец должен вернуться к своим родным и близким!" – подытожил омбудсмен.
Смотрите фото возвращенных из плена бойцов / Фото КШВОВ и Дмитрия Лубинца.
Городской голова Винницы Сергей Моргунов отметил, что среди освобожденных бойцов есть его земляк Николай.
"Парню 28 лет. Пограничник. Попал в плен в Мариуполе. Пробыл там больше года и трех месяцев. Поздравляем воинов на родной земле!" – написал мэр.
Смотрите видео возвращенных из плена украинцев