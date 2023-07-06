Координаційний штаб разом з Офісом Президента продовжує роботу, аби повернути усіх військовослужбовців та цивільних, яких ворог утримує в неволі.

До теми Україна повернула ще 45 військових: серед них є захисники "Азовсталі"

Додому повернулися 43 військові

З російського полону звільнили двох цивільних та 43 військовослужбовців, зокрема:

представників ЗСУ – 28 (серед них – 10 тероборонців),

Нацгвардії – 10,

прикордонників – 4,

військових моряків – 1.

У взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати – бойовий медик – була звільнена з полону країни-агресорки у жовтні минулого року,

– повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну:

в Маріуполі,

на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.

"Також Коордштабу вдалося повернути додому двох оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних – працівник заводу "Азовсталь" та активіст з Херсона. ️ Деякі з українських оборонців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні", – мовиться у повідомленні.

Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції. Відразу після обміну всі повернені з ворожої неволі отримали набір найнеобхідніших речей та засоби для зв'язку з рідними.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував перші фото повернених з полону.

Перші посмішки, сльози, обійми. І не даремно – адже кожного дуже чекали вдома! Попереду не менш щемливі та щасливі зустрічі з рідними,

– зазначив Лубінець.

Він додав, що бійців в Україні також зустрічали працівники Офісу Омбудсмена. Вони поспілкувалися з воїнами, аби дізнатися про їхні потреби та розповісти про механізм захисту їхніх прав.

"Працюємо далі! Кожен українець має повернутися до своїх рідних та близьких!" – підсумував омбудсмен.

Дивіться фото повернених з полону бійців / Фото КШППВ та Дмитра Лубінця.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов зазначив, що серед звільнених бійців є його земляк Микола.

"Хлопцю 28 років. Прикордонник. Потрапив у полон в Маріуполі. Пробув там понад рік та три місяці. Вітаємо воїнів на рідній землі!" – написав мер.

Зверніть увагу! За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом від 24 лютого минулого року додому вже повернулися 2576 українців. Це вже 47 обмін, який вдалося провести.

Дивіться відео повернених із полону українців