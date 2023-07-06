Голова ОП Андрій Єрмак заявив про повернення 47 українців на батьківщину. Про це він написав у соцмережах 6 липня.



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Що відомо про врятованих українців

За словами Єрмака, Україна повернула з російського полону 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. На батьківщину повернулися двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, тероборонівець з Херсону, цивільний співробітник "Азовсталі".

Цю подію також прокоментував Уповноважений ВРУ з прав людини.

Серед них (врятованих українців – 24 Канал) – оборонці "Азовсталі" та Маріуполя, Донецького, Запорізького та Харківського напрямків. Також серед них є цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону,

– написав омбудсман.

За його словами, більшість військових, яких повернули в Україну 6 липня, мають тяжкі поранення. Омбудсман запевнив, що захисникам нададуть необхідну медичну, психологічну та соціальну допомогу. Їм допоможуть відновити банківські картки й документи.

Українці повернулися з російського полону / Фото