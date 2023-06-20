Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими показав фото звільнених захисників.
До теми З Угорщини вивезли трьох українських військовополонених, – речник МЗС
Україна повернула трьох захисників
Речник МЗС України Олег Ніколенко 20 червня повідомив, що посольству України в Будапешті у взаємодії з Координаційним штабом вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовослужбовців.
Окупанти взяли їх у полон, а згодом за до кінця не з'ясованих обставин передали до Угорщини. Бійці вже перебувають на українській території, їм надають всю можливу підтримку.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МЗС, Сили безпеки та оборони продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених з Росії в Угорщину українських Захисників,
– мовиться у повідомленні.
Україна повернула 3 бійців з Угорщини / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
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Росія передала Угорщині українських військовополонених: коротко
- ЗМІ з посиланням на власні джерела нещодавно повідомили, що РПЦ планує передати частину полонених українців Угорщині. Проте це рішення навіть не узгоджували з Україною.
- Голова РПЦ Кирило Гундяєв збирався передати щонайменше 11 українських військовополонених. Таким чином Кремль вкотре планував актуалізувати уявні проблеми нібито "закарпатського сепаратизму".
- У четвер, 8 червня, пресслужба РПЦ повідомила, що передача Угорщині групи українських військовополонених із Закарпаття відбулася нібито на прохання Будапешта.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у вивезенні українців із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем'єр Віктор Орбан.
- Проте за словами речника уряду Угорщини Золтана Ковача, українські військові начебто самі хотіли приїхати в Угорщину. І так зване "звільнення" буцімто відбулося "з їхньої власної волі".