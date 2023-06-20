Про це у коментарі 24 Каналу заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Відповідні органи працюють над тим, аби повернути додому решту українських бійців.

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Троє українських військовополонених повернулись з Угорщини

За словами Ніколенка, повернути українських воїнів вдалось завдяки роботі посольства України в Будапешті.

Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників,

– наголосив речник МЗС.

Що передувало