Об этом в комментарии 24 Канала заявил спикер МИД Олег Николенко. Соответствующие органы работают над тем, чтобы вернуть домой остальных украинских бойцов.
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Трое украинских военнопленных вернулись из Венгрии
По словам Николенко, вернуть украинских воинов удалось благодаря работе посольства Украины в Будапеште.
Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников,
– подчеркнул спикер МИД.
Что предшествовало
- 8 июня появилась информация о передаче Венгрии украинских военнопленных при посредничестве РПЦ. Вице-премьер страны по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил, что Россия передала в Венгрию 11 закарпатских венгров.
- При этом венгерская сторона не давала украинским дипломатам доступа к гражданам Украины, утверждая, что они имеют свободный статус, а также отрицала причастность правительства к вывозу военнопленных.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утвердил, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.
- По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, украинские военные вроде бы сами хотели приехать в Венгрию. И так называемое "освобождение" якобы произошло "по собственной воле украинцев".