Об этом в комментарии 24 Канала заявил спикер МИД Олег Николенко. Соответствующие органы работают над тем, чтобы вернуть домой остальных украинских бойцов.

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Трое украинских военнопленных вернулись из Венгрии

По словам Николенко, вернуть украинских воинов удалось благодаря работе посольства Украины в Будапеште.

Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников,

– подчеркнул спикер МИД.

Что предшествовало