Інформацію про те, що РПЦ передала Угорщині військовополонених, підтвердив віцепрем'єр Жолт Шем'єн. За даними ЗМІ, йдеться про 11 українців.
До теми ГУР перевіряє заяву РПЦ про передачу Угорщині полонених українців
Угорщина підтвердила передачу полонених українців
Все це є жестом РПЦ щодо Угорщини, їй ці люди завдячують своєю свободою,
– цинічно заявив віцепрем'єр.
Жолт Шем'єн в Угорщині відповідає за церковні справи. Він прокоментував координацію транспортування 11 полонених. Сказав, що це його "людський і патріотичний обов'язок".
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Що цьому передувало
- Зауважимо, що раніше ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що РПЦ планує передати частину полонених українців Угорщині. Співрозмовник видання зазначив, що це рішення не було узгоджене з Україною.
- Також джерело розповідало, що Кирило Гундяєв збирається передати "щонайменше 11 українських військовополонених".
- Водночас співрозмовник зауважив, що Росія вкотре планує актуалізувати уявні проблеми нібито "закарпатського сепаратизму".
- У четвер, 8 червня, пресслужба РПЦ опублікувала повідомлення, що нібито "на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження".