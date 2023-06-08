Після жахливого злочину росіян та підриву Каховської ГЕС, ООН та інші міжнародні організації спершу витримали цинічну паузу, а потім заговорили про якусь безмістовну маячню. 24 Канал проаналізував безхребетну реакцію міжнародних організацій на влаштований Кремлем екоцид.

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Привид Ліги Націй – з ООН все навіть гірше

В історичній науці існує давня традиція жорстко критикувати Лігу Націй та звинувачувати цю організацію в безпорадності напередодні Другої світової війни. Це не зовсім так, Ліга Націй діяла та "щось робила", проте не мала реальних важелів впливу.

До прикладу, за агресію проти мирної Фінляндії виключили з лав організації СРСР (гітлерівська Німеччина зробила це з власної волі ще в 1933 році).

Ідеалізувати Лігу Націй також не варто і рядки Олександра Олеся "Європа мовчала" цілком можуть бути адресовані також і цій організації. Всі помилки і прорахунки першої міжнародної міждержавної організації, чиїм завданням було забезпечення миру та безпеки народів мала врахувати та виправити її наступниця – нова структура під назвою ООН (Організація Об'єднаних Націй).



Ліга Націй виключала Росію зі свого складу / фото AP

Станом на 2023 рік можемо ствердно констатувати – їй це не вдалося. Насправді ООН виглядає ще жалюгідніше, ніж Ліга Націй. Підрив росіянами Каховської ГЕС та відсутність належної та адекватної реакції на цей теракт з боку ООН це лише підтвердили.

Чому в ООН "проспали" підрив

У день теракту СММники ООН викладають привітання з днем російської мови, а потім, реагуючи на шквал критики за бездіяльність, виставляють картинки про те, як погано поширювати "мову ворожнечі". Згодом ООН все ж відреагує та напише про найбільшу за останні роки технологічну катастрофу, як про щось абстрактне, в кращих традиціях російських наративів "не все так однозначно" і "всієї правди ми не знаємо".

Ні до чого не призведе й засідання Ради Безпеки ООН, воно взагалі перетвориться на бенефіс російського представника Небензі, який привселюдно буде брехати та звинувачувати Україну в знищенні плотини Каховської ГЕС (російська версія сайту ООН помилково раз за разом називає її "дамбою").

І це, нагадаємо, відбувається на 9 рік російської агресії проти України, перші 8 років якої в ООН взагалі ніби проспали.

Проспали в ООН і катастрофу в Херсонській області – соцмережі організації тримали справжню "мхатівську паузу" і ніяк не реагували (бо ж день російської мови), поки не отримали копняка від офіційного акаунту України. Не кращими були дії ООН в офлайні.

Жорстокий і одночасно сумний тролінг бездіяльності ООН:

Нині ООН зі значним запізненням штампує пресрелізи про нібито "подвоєння зусиль" по допомозі постраждалим українцям. Хоча б мали не просто стояти в черзі на селфі з врятованими цуценятами, в коробках з лого ООН, і міряти рівень води біля "фрегату", а на весь світ засудити винуватця цього акту геноциду – Росію.

Так, Росію, а не казати, що "сторони конфлікту" звинувачують у воєнному злочині одне одного. Адже для всіх є очевидним – Росія з лютого 2024 року контролює Каховську ГЕС, неодноразово заявляла про її замінування, а також погрожувала її підірвати (на російському ТБ ці погрози лунають і досі, тепер – на адресу вцілілих плотин і дамб).

Також є очевидним і те, що рукотворну геологічну конструкцію, яку будували з урахуванням необхідності витримати ядерний удар, неможливо знищити під час обстрілів, це можна зробили лише зсередини. Але для цього потрібні сотні кілограмів (якщо не тонни) вибухівки і десятки людей. Всі ці ресурси є лише у розпорядженні окупантів. Саме на цьому мали наголосити в ООН.

Про що ще мовчить ООН і Грета Тунберг

Також в ООН мали б згадати й про українців, які опинилися на правому березі Дніпра – під російської окупацією. Мовиться про десятки тисяч людей, які нині фактично опинилися в заручниках як у "великої води", так і у великої біди під назвою Росія. Наразі ООН не ставить питання про допомогу цим людям.

Їх там немає! Хоча катастрофа сталася багато годин тому, а їх там немає,

– президент Зеленський шокований бездіяльністю міжнародних гуманітарних організацій.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба також жорстко пройшовся по роботі ООН, згадавши теракт в Оленівці та роботу "зернової угоди". За його словами, особливого результату роботи організації немає.

Вони кажуть: це велика дипломатія. Але дипломатія змінилася. І ніхто з Гітлером, ніхто з Хусейном так себе так не поводив. Добре, при Гітлерові ще ООН не було. А коли Хусейн нападав на сусідів, травив хімічною зброєю, спричиняв екологічні катастрофи через розливи нафти... Ніхто ж не сидів і не думав: ну, давайте...

– справедливо обурився міністр.

"Коли в Оленівці вбили наших військополонених. Ми сказали: ООН, пришліть місію, нехай розслідують. Ви думаєте, вони туди приїхали? Я більше скажу, ця місія була тихенько закрита ООН "без шуму та пилу", – додав Кулеба.

Так само мовчав і "Червоний Хрест" (Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця), "Грінпіс" і ще чимало міжнародних організацій, які мають давню історію, чудове фінансування та репутацію.

А як щодо найвідомішої в світі екоактивістки Грети Тунберг, яка, щоправда, обмежилась ретвітом екоактивістів RePlanet із закликом до Путіна вивести війська з України. У нас в таких випадках кажуть: дякуємо і на цьому.

Український Червоний Хрест згодом таки відреагував на заклики Зеленського допомогти окупованій Херсонщині. Там відповіли, що не мають доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки є українською гуманітарною організацією, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні.

Там також наголосили, що "після того, як російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, волонтери організації одразу почали евакуацію людей, в тому числі маломобільних, з територій підконтрольних уряду України".

Useless: флешмоб українців

Бездіяльність та безпорадність впливових міжнародних організацій обурила українців – акція біля київського офісу ООН з написами на автівках Uselles (марні, непотрібні) показала їхнє ставлення до лінивих і патетичних бюрократів, що не хочуть робити нічого.



Готові до бездоріжжя позашляховики ОНН стоять на одній з парковок Києва / фото Йосипа Гусака

ООН може сказати, що це зробили українці, але українці можуть сказати, що це зробили самі ООН. Тому що це світ, у якому ми живемо,

– оцінили ініціативу в United24.

Загальне обурення українців висловив і Президент України Володимир Зеленський. В інтерв'ю німецькому Bild він заявив, що шокований бездіяльністю світових організацій, зокрема, ООН і "Червоного Хреста".

Президент також наголосив, що багато міжнародних організацій або проігнорували запит про допомогу з боку України, або дипломатично відмовили.

Традиція бути бездіяльними та сліпими

Звісно, це не перший такий випадок. Згадаємо наполегливе ігнорування міжнародними організаціями (тим же ООН і "Червоним Хрестом") російського теракту в Оленівці, коли окупанти вбили близько 50 українських бранців і не понесли за це жодної відповідальності.

Згадаємо також і роки "сліпоти" ОБСЄ на Донбасі, яка фактично була колаборацією з російськими окупантами.

Згадаємо, дружні взаємини "Червоного Хреста" з росіянами – тубільне відділення організації фактично взяло шефство над російськими "мобіками" у межах численних програм, які цинічно називає "гуманітарними". Це може тішити, наприклад, журналістів каналу "Дождь" та персонально Алєксєя Коростильова, проте, порушує всі стандарти роботи самого МКЧХ.

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Згадаємо також і скандальний звіт Amnesty International про воєнні злочини в Україні та спроби прирівняти агресора та жертву (після критики боси Amnesty International замовили аудит свого звіту, а після того, як перевірка показала значні порушення у ньому, вирішила про це промовчати).

Змінитися, або померти: ООН має бути реформовано

Таких випадків багато – вони вказують на те, що професійні борці за мир та активісти "за все добре і проти всього поганого", не лише не виконують свою роботу (яка прописана в їх же установчих документах), але й не люблять, коли їх тикають носом у їхній же послід та критикують.

Для них є погані новини – їхній час минув, критики не стане менше, якщо вони й надалі не будуть робити те, що мають.

Україна та люди доброї волі їм просто цього не дозволять. Українські дипломати прямо говорять, що обов'язково примусять ООН і МКЧХЧН робити їх роботу і будуть вимагати, щоб вона була якісною.

За словами глави МЗС Кулеби, зараз ситуація схожа на ту, яка була на початку війни. Проблема – не у відсутності бажання щось робити, а в процедурах, які гальмують процес розгортання місій міжнародних організацій – ООН, на територіях, які постраждали.

Але ми пришвидшуємо. Ми вчора, позавчора з ними працювали, сьогодні будемо працювати. І я думаю, що ми вийдемо на максимальне розгортання потужностей цих організацій структури ООН. Є ще міжнародний Червоний Хрест. Там ще складніша історія, тому що там стільки правил – про нейтральність, про те, щоб не скомпрометувати себе чимось – що з ними треба вести окрему розмову. Тому констатуємо, що швидко в них не вийшло, але ми їх "дотиснемо" і допоможемо, де треба, щоб вони там з'явилися в повному обсязі,

– заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

І це виглядає як вирок авторитетним міжнародним організаціям. Якщо їх примушують робити те, що вони мали б робити за своїм статутом, то це сигнал про велику проблему.

Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розівчилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду є,

– президент Зеленський у зверненні до нації ввечері 7 червня.

З президентом України важко не погодитись. Підрив росіянами Каховської ГЕС – трагічний епізод війни, яка б була неможливою, якби світова система безпеки працювала, а не висловлювала "глибокі занепокоєння" та продовжувала торгувати з Росією після вторгнення у Грузію в 2008 році і санкцій 2014 року. А також не допомагала розбудовувати її армію та насичувати економіку агресора новими сотнями мільярдів доларів.

В ООН прокинулися, але чи не запізно?

Схоже, що розголос та тиск з боку України таки подіяв. Вже 8 червня, глава МЗС України Дмитро Кулеба та кооординаторка системи ООН в Україні Деніз Браун врешті домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на Лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

В ООН також погодилися, що масштаб руйнувань та страждань, завданих громадянам і тваринам, потребує якісно іншого реагування.

Крім того, ООН негайно сформує в Запоріжжі та Херсоні групи, які направлять на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної уряду України території.

Водночас Україна надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження. Підрозділи організації поїдуть до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки.

Наразі ООН очікує на гарантії від Росії. Та чи надасть їх Москва – побачимо вже найближчим часом.

Попри це, всій гнилій архітектурі має прийти кінець – ООН має бути реформована, так само як і "Червоний Хрест" та інші міжнародні організації. Пригодовані Росією та іншими тоталітарними режимами професійні активісти-бюрократи мають піти. Лише так людство отримає шанс на мир і цивілізоване життя.