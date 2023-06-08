После ужасного преступления россиян и подрыва Каховской ГЭС, ООН и другие международные организации сначала выдержали циничную паузу, а затем заговорили о каком-то бессодержательном бреде. 24 Канал проанализировал бесхребетную реакцию международных организаций на устроенный Кремлем экоцид.

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Призрак Лиги Наций – с ООН все даже хуже

В исторической науке существует давняя традиция жестко критиковать Лигу Наций и обвинять эту организацию в беспомощности перед Второй мировой войной. Это не совсем так, Лига Наций действовала и "что-то делала", однако не имела реальных рычагов влияния. К примеру, за агрессию против мирной Финляндии исключили из рядов организации СССР (гитлеровская Германия сделала это по своей воле еще в 1933 году).

Идеализировать Лигу Наций также не стоит и строчки Александра Олеся "Европа молчала" вполне могут быть адресованы и этой организации. Все ошибки и просчеты первой международной межгосударственной организации, чьей задачей было обеспечение мира и безопасности народов, должна была учесть и исправить ее преемница. новая структура под названием ООН (Организация Объединенных Наций).



Лига Наций исключала Россию из своего состава / фото AP

По состоянию на 2023 год можем утвердительно констатировать – ей это не удалось. На самом деле ООН выглядит более жалкой, чем Лига Наций. Подрыв россиянами Каховской ГЭС и отсутствие должной и адекватной реакции на этот теракт со стороны ООН это только подтвердили.

Почему в ООН "проспали" подрыв

В день теракта СММщики ООН выкладывают поздравления с днем русского языка, а затем, реагируя на шквал критики за бездействие, выставляют картинки о том, как плохо распространять "язык вражды". Впоследствии ООН все же отреагирует и напишет о самой большой за последние годы технологической катастрофе как о чем-то отвлеченном, в лучших традициях российских нарративов "не все так однозначно" и "всей правды мы не знаем".

Ни к чему не приведет и заседание Совета Безопасности ООН, оно вообще превратится в бенефис российского представителя Небензи, который публично будет лгать и обвинять Украину в уничтожении плотины Каховской ГЭС (русская версия сайта ООН ошибочно то и дело называет ее "дамбой").

И это, напомним, происходит на 9 год российской агрессии против Украины, первые 8 лет которой в ООН как будто проспали.

Проспали в ООН и катастрофу в Херсонской области – соцсети организации держали настоящую "мхатовскую паузу" и никак не реагировали (ведь день русского языка), пока не получили пинка от официального аккаунта Украины. Не лучше были действия ООН в оффлайне.

Жестокий и одновременно печальный троллинг бездействия ООН:

В настоящее время ООН со значительным опозданием штампует пресс-релизы о якобы "удвоении усилий" по помощи пострадавшим украинцам. Хотя долдны были бы не просто стоять в очереди на селфи со спасенными щенками, в коробках с лого ООН, и измерять уровень воды у "фрегата", а на весь мир осудить виновника этого акта геноцида – Россию.

Да, Россию, а не говорить, что "стороны конфликта" обвиняют в военном преступлении друг друга. Ведь для всех очевидно – Россия с февраля 2024 года контролирует Каховскую ГЭС, неоднократно заявляла о ее заминировании, а также угрожала ее взорвать (на российском ТВ эти угрозы раздаются до сих пор, теперь – в адрес уцелевших плотин и дамб).

Также очевидно и то, что рукотворную геологическую конструкцию, которую строили с учетом необходимости выдержать ядерный удар, невозможно уничтожить во время обстрелов, это можно сделать только изнутри. Но для этого нужны сотни килограммов (если не тонны) взрывчатки и десятки человек. Все эти ресурсы есть только в распоряжении оккупантов. Именно это должны были отметить в ООН.

О чем еще молчит ООН и Грета Тунберг

Также в ООН должны упомянуть и об украинцах, которые оказались на правом берегу Днепра, под российской оккупацией. Речь идет о десятках тысяч людей, которые сейчас фактически оказавшихся в заложниках как у "большой воды", так и у большой беды под названием Россия. Пока ООН не ставит вопрос о помощи этим людям.

Их там нет! Хотя катастрофа произошла много часов назад, а их там нет,

– президент Зеленский в шоке от бездействия международных гуманитарных организаций.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также жестко прошелся по работе ООН, упомянув теракт в Еленовке и работу "зернового соглашения". По его словам, особого результата работы организации нет.

Они говорят, что это большая дипломатия. Но дипломатия поменялась. И никто с Гитлером, никто с Хусейном так себя так не вел. Благо, при Гитлере еще ООН не было. А когда Хусейн нападал на соседей, травил химическим оружием, вызывал экологические катастрофы из-за разливов нефти... Никто же не сидел и не думал: ну, давайте...

– справедливо возмутился министр.

"Когда в Еленовке убили наших военнопленных. Мы сказали: ООН, пришлите миссию, пусть расследуют. Вы думаете, они туда приехали? Я больше скажу, эта миссия была тихонько закрыта ООН "без шума и пыли", – добавил Кулеба.

Также молчал и "Красный Крест" (Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца), "Гринпис" и еще немало международных организаций, имеющих давнюю историю, прекрасное финансирование и репутацию.

А как насчет самой известной в мире экоактивистки Греты Тунберг, которая, правда, ограничилась ретвитом экоактивистов RePlanet с призывом к Путину вывести войска из Украины. У нас в таких случаях говорят: спасибо и на этом.

Украинский Красный Крест впоследствии отреагировал на призывы Зеленского помочь оккупированной Херсонщине. Там ответили, что у них нет доступа к территориям, неподконтрольным Украине, поскольку являются украинской гуманитарной организацией, которая может проводить свою деятельность согласно украинскому законодательству и исключительно на территории подконтрольной Украине.

Там также подчеркнули, что "после того, как российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, волонтеры организации сразу начали эвакуацию людей, в том числе маломобильных, с территорий подконтрольных правительству Украины".

Useless: флешмоб украинцев

Бездействие и беспомощность влиятельных международных организаций возмутило украинцев – акция возле киевского офиса ООН с надписями на автомобилях Uselles (напрасные, не нужные) показала их отношение к ленивым и патетическим бюрократам, которые не хотят делать ничего.



Готовые к бездорожью внедорожники ОНН стоят на одной из парковок Киева / фото Йосипа Гусака

ООН может сказать, что сделали это украинцы, но украинцы могут сказать, что это сделали сами ООН. Потому что это мир, в котором мы живем,

– оценили инициативу в United24.

Общее негодование украинцев выразил и Президент Украины Владимир Зеленский. В интервью немецкому Bild он заявил, что шокирован бездействием мировых организаций, в частности ООН и "Красного Креста".

Президент также подчеркнул, что многие международные организации либо проигнорировали запрос о помощи со стороны Украины, либо дипломатически отказали.

Традиция быть бездейственными и слепыми

Конечно, это не первый случай. Вспомним настойчивое игнорирование международными организациями (теми же ООН и "Красным Крестом") российского теракта в Еленовке, когда оккупанты убили около 50 украинских пленников и не понесли за это никакой ответственности.

Вспомним также и годы "слепоты" ОБСЕ на Донбассе, фактически являвшейся коллаборацией с российскими оккупантами.

Вспомним, дружеские отношения "Красного Креста" с россиянами – туземное отделение организации фактически взяло шефство над российскими "мобиками" в рамках многочисленных программ, которые цинично называют "гуманитарными". Это может радовать, например, журналистов канала "Дождь" и персонально Алексея Коростылева, однако, нарушает все стандарты работы самого МККК.

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Вспомним также и скандальный отчет Amnesty International о военных преступлениях в Украине и попытки уравнять агрессора и жертву (после критики боссы Amnesty International заказали аудит своего отчета, а после того, как проверка показала значительные нарушения в нем, решили об этом умолчать).

Измениться или умереть: ООН должна быть реформирована

Таких случаев много – они указывают на то, что профессиональные борцы за мир и активисты "за все хорошее и против всего плохого", не только не выполняют свою работу (которая прописана в их же учредительных документах), но и не любят, когда их тыкают носом в их же помёт и критикуют.

Для них есть плохие новости – их время прошло, критики не станет меньше, если они и дальше не будут делать то, что должны.

Украина и люди доброй воли им просто этого не позволят. Украинские дипломаты прямо говорят, что обязательно заставят ООН и МККККП делать их работу и будут требовать, чтобы она была качественной.

По словам главы МИД Кулебы, сейчас ситуация похожа на ту, которая была в начале войны. Проблема – не в отсутствии желания что-то делать, а в процедурах, тормозящих процесс развертывания миссий международных организаций – ООН, на пострадавших территориях.

Но мы ускоряем. Мы вчера, позавчера с ними работали, сегодня будем работать. И я думаю, что мы выйдем на максимальное развертывание мощности этих организаций структуры ООН. Есть еще международный Красный Крест. Там еще более сложная история, потому что там столько правил – о нейтральности, о том, чтобы не скомпрометировать себя чем-либо – что с ними нужно вести отдельный разговор. Поэтому констатируем, что быстро у них не получилось, но мы их "дожмем" и поможем, где надо, чтобы они там появились в полном объеме",

– заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

И это выглядит как приговор авторитетным международным организациям. Если их заставляют делать то, что они должны делать по своему уставу, то это сигнал о большой проблеме.

Каждый погибший там – это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства, есть

– президент Зеленский в обращении к нации вечером 7 июня.

С президентом Украины сложно не согласиться. Подрыв россиянами Каховской ГЭС – трагический эпизод войны, которая была бы невозможна, если бы мировая система безопасности работала, а не выражала "глубокие беспокойства" и продолжала торговать с Россией после вторжения в Грузию в 2008 году и санкций 2014 года. А также не расширять ее армию и насыщать экономику агрессора новыми сотнями миллиардов долларов.

В ООН проснулись, но не поздно ли?

Похоже, что огласка и давление со стороны Украины все-таки подействовали. Уже 8 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и кооординатор системы ООН в Украине Дениз Браун наконец договорились, что организация немедленно сформирует группы для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей на оккупированных территориях на Левом берегу Днепра при условии, что Россия предоставит доступ и гарантии безопасности.

В ООН также согласились, что масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования.

Кроме того, ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории.

В то же время Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения. Подразделения организации поедут в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности.

Сейчас ООН ожидает гарантий от России. Но предоставит ли их Москва – увидим уже в ближайшее время.

Сейчас всей этой гнилой архитектуре должен прийти конец – ООН должна быть реформирована, равно как и "Красный Крест" и другие международные организации. Прикормленные Россией и другими тоталитарными режимами профессиональные активисты-бюрократы должны уйти. Только так человечество получит шанс на мир и цивилизованную жизнь.