Про це в коментарі 24 Каналу повідомив речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко. Україна просить забезпечити доступ до своїх громадян.

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Ніколенко зазначив, що спочатку в ЗМІ, а згодом і на рівні публічних заяв угорських посадовців з'явилася інформація про передачу Росією Угорщині українських військовополонених.

Звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому,

– зауважив речник МЗС.

За його словами, водночас український уряд не поінформували про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами.

"Із публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження. До МЗС України сьогодні було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови", – заявив Ніколенко.

Він додав, що українська сторона передала звернення:

надати детальну інформацію про своїх громадян;

невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров'я та надати їм консульську допомогу.

"Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених", – підсумував речник МЗС.

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