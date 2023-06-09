Таку думку 24 Каналу озвучив американський політолог Раміз Юнус. За його словами, Угорщину у цьому питанні можна "купити".

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Угорщина веде корисливу гру

Раміз Юнус зазначив, що у 2008 році не Угорщина завадила вступу України до НАТО, це зробили Німеччина та Франція. Сьогодні вони теж "не дуже радіють" майбутньому входженні нашої країни до Альянсу.

Це далеко не Угорщина. Угорщину можна "купити", вона веде корисливу та грошову гру. Вона "висмоктує" все, що може, з Росії та Євросоюзу. А Німеччина – це найбагатша країна Європи. У німців інша тактика, з ними не можна вирішити за гроші,

– переконаний він.

Політолог підкреслив, що проблема з Німеччиною полягає у тісних відносинах німецьких політиків з Росією.

На його думку, Україні можуть допомогти Велика Британія, Польща, країни Балтії, Румунія та Туреччина.

Юнус про вступ України до НАТО: дивіться відео

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