Український лідер під час пресконференції зауважив, що наразі ризиків – багато, тому всі домовленості найкраще зафіксувати на папері. Дуже важливо уникнути ситуації, коли хтось зі світових лідерів спробує просунути наратив "наше суспільство втомлюється, наша економіка втомлюється, вибачте, ми не можемо надавати відповідні обсяги". У такому випадку антипутінська коаліція може бути просто зруйнованою.

Зверніть увагу Зеленський спілкується зі ЗМІ у День журналіста: онлайн-трансляція

Зеленський нагадав, що Україна воює за всіх. Санкції, які запроваджують проти Росії, – допомога не лише Україні, але й усьому цивілізованому світу.

Гарним майданчиком для оформлення гарантій український лідер вважає майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

Якщо у нас немає гарантій, якщо у нас немає сигналів щодо майбутнього членства в Альянсі, що нам там робити. Нащо нас кличуть на цей саміт. Якщо ми розуміємо, що нас там не чекають, і юридичних гарантій на папері ніхто не дасть, для чого ми зустрічаємося. Коли ми приїжджаємо на саміт НАТО, це – чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать, і я не хочу брати участь у політичному театрі брати участь. Я хочу, щоб наше суспільство знало, яким буде виклик, бо це – відповідь, на багато речей, – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що від Вільнюса має піти крок вперед до НАТО або крок до відвертості. Водночас український лідер впевнений: Україні дадуть найміцніші гарантії. Якби цього не сталося, це стало б відвертим сигналом, що держави все-таки бояться Росії.

Україна не просить прийняти її у НАТО під час війни, бо не хоче, аби суспільство розділилося. Україні, щоб перемогти, не потрібні війська інших держав. Однак після війни повинен бути відповідний союз, який забезпечить неповернення Росії.