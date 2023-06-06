Украинский лидер отметил, что рисков сейчас много, поэтому все договоренности лучше всего зафиксировать на бумаге. Очень важно избежать ситуации, когда кто-то из мировых лидеров попытается продвинуть нарратив "наше общество устает, наша экономика устает, извините, мы не можем предоставлять соответствующие объемы". В таком случае антипутинская коалиция может быть просто разрушена.

Обратите внимание Зеленский общается со СМИ в День журналиста: онлайн-трансляция

Зеленский напомнил, что Украина воюет за всех. Санкции, которые вводят против России, – помощь не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

Хорошей площадкой для оформления гарантий украинский лидер считает предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

Если у нас нет гарантий, если у нас нет сигналов по поводу будущего членства в Альянсе, что нам там делать. Зачем нас зовут на этот саммит? Если мы понимаем, что нас там не ждут, и юридические гарантии на бумаге никто не даст, для чего мы встречаемся. Когда мы приезжаем на саммит НАТО – это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят, и я не хочу участвовать в политическом театре. Я хочу, чтобы наше общество знало, каким будет вызов, потому что это – ответ на многое,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что от Вильнюса должен пойти шаг вперед к НАТО или шаг к откровенности. В то же время, украинский лидер уверен: Украине дадут самые крепкие гарантии. Если бы этого не произошло, это стало бы откровенным сигналом, что страны все-таки боятся России.

Украина не просит принять ее в НАТО во время войны, потому что не хочет, чтобы общество разделилось. Украине, чтобы победить, не нужны войска других государств. Однако после войны должен быть соответсвующий союз, который обеспечит невозвращение России.