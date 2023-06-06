На этой встрече украинский руководитель намерен обсудить вопрос подрыва Каховской ГЭС. Кроме того, он затронет тему поддержки Украины союзниками и членства нашей страны в НАТО.

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Зеленский встретился с украинскими журналистами

Президент Украины 6 июня пригласил украинских журналистов в свою официальную резиденцию в Мариинском дворце в Киеве. Он планирует обсудить неотложные темы, которые волнуют общество нашей страны.

Зеленский проводит пресс-конференцию с украинскими журналистами: смотрите видео

На пресс-конференции президент Украины обсудил повреждение аммиакопровода в Харьковской области. По его словам, на этот неприятный случай должны отреагировать в мире, в частности в Латинской Америке.

Кроме того, Зеленский рассказал о предоставлении Украине западных истребителей F-16. Он заверил, что наши партнеры говорят предоставить мощное количество самолетов.

Также украинский глава сказал о деталях встречи с представителем Папы Римского. Президент отметил, что они обсудили вопросы возвращения украинских детей.

Недавно Зеленский встретился с представителем Папы Римского